Глава МИД КНДР прибыл в Пекин, откуда отправится в Азербайджан и РФ

СЕГОДНЯ 08:28 2018-04-03T08:28:55+03:00

Также министр иностранных дел может посетить несколько других стран СНГ

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Во вторник, 3 апреля, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо прибыл с визитом в Пекин. Ожидается, что вскоре после этого он отправится в Азербайджан, где примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Движения неприсоединения (государств, не входящих в военные блоки).

Также многие дипломатические источники сообщают о то, что Ли Ён Хо намерен посетить Россию и несколько других стран СНГ, передает южнокорейское агентство "Рёнхап".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что визит главы МИД КНДР в РФ может состояться во второй половине апреля 2018 года. Такая возможность действительно прорабатывалась совместно с нашим внешнеполитическим ведомством.

Между тем, напомним, что последний раз министры иностранных дел России и Северной Кореи встречались в августе прошлого года на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.