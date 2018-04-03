При столкновении самолетов в аэропорту Индианы погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:48 2018-04-03T09:48:54+03:00

Пилот одномоторного воздушного судна не заметил приземлившегося бизнес-джета и врезался в него

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На взлётно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион американского штата Индиана столкнулись два самолета - одномоторный Cessna 150 и реактивный бизнес-джет Cessna 525 Citation. В результате происшествия погибли два человека.

Отмечается, что легкий самолет собирался взлетать, но, вероятно, не заметил только что приземлившегося бизнес-джета. В результате столкновения Cessna 150 буквально развалилась на две части и загорелось. От удара пассажир одномоторного самолета вылетел из кабины и насмерть разбился о землю. Пилот же сгорел заживо.

Между тем, на борту джета в момент инцидента находились пять человек, которые не получили никаких травм. По предварительным данным, причиной случившегося стала невнимательность пилота легкого самолета. Летчик мог просто не заметить бизнес-джет.

Федеральное авиационное управление США приступило к расследованию случившегося, передает NBC.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале января два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Торонто. Тогда обошлось без погибших и пострадавших.