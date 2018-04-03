Индивидуальным предпринимателям могут запретить продавать пиво

СЕГОДНЯ 09:11 2018-04-03T09:11:00+03:00

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Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) продавать пиво, чтобы облегчить контроль за этим сектором рынка. Ответственность юридических лиц за нелегальное производство и оборот в 10 раз больше, чем у ИП.

РАР подвело итоги 2017 года и обнаружило рост нелегального производства пивоваренной продукции при малой ответственности за нарушения. В связи с этим подготовили документ, цель которого – побудить ИП перерегистрироваться в юридические лица и ужесточить ответственность за незаконное производство и оборот пива. Сейчас наказание для юрлиц предполагает штраф до 100 тысяч рублей, а для ИП – до 10 тысяч рублей.

Как пишут «Известия», около 112 тысяч ИП продают пивоваренную продукцию, и 30% из них не отчитываются перед налоговыми службами. Всего в казну в 2017 году поступило 150,2 млрд рублей от производителей пива и пивных напитков.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, правительство также намерено усилить контроль за производством и продажей пива с помощью маркировки продукции и системы система ЕГАИС.