Взрыв в ресторане «Бургер Кинг» в Ереване произошел из-за баллона для разлива пива

СЕГОДНЯ 09:42 2018-04-03T09:42:04+03:00

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Взрыв в ресторане «Бургер Кинг» в центре Ереване произошел из-за газового баллона, использующегося для обеспечения давления в аппарате для разлива пива. Об этом сообщила советник главы следственного комитета Армении Сона Трузян.

«Согласно предварительной версии, взорвался 20-килограммовый баллон, который обеспечивал давление в аппарате для разлива пива», — написала Трузян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в результате происшествия были госпитализированы восемь человек.

«Состояние восьмилетней девочки оценивается как тяжелое», - добавила Трузян.

Напомним, ранее стало известно, что около десяти человек пострадали при взрыве в ресторане в центре Еревана на Северном проспекте. Отмечалось, что взрыв прогремел на кухне заведения. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич». По данным МИД Армении, что среди получивших ранения были граждане России и Ирана.