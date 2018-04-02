При взрыве в ресторане «Бургер Кинг» в Ереване пострадали россияне

СЕГОДНЯ 21:10 2018-04-02T22:11:56+03:00

По предварительным данным, всего получили ранения девять человек

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При взрыве в ресторане «Бургер Кинг» в центре Еревана пострадали девять человек.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация кислородного баллона на кухне ресторана на Северном проспекте. На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарных расчета.

«2 апреля в 20:44 (19:44 мск) поступил сигнал о том, что в фаст-фуде Burger King, расположенном в доме 5 по Северному проспекту в Ереване, прогремел взрыв, есть пострадавшие, необходима помощь», - говорится в сообщении МЧС.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич» (имени Святого Григория Просветителя), об их состоянии пока не сообщается. В МИД Армении отмеили, что среди получивших ранения были граждане иностранных государств - России и Ирана. Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Как сообщал ранее сайт «КП», в феврале мощный взрыв прогремел на оборонном предприятии в азербайджанском Баку. Возгорание произошло на складе пиротехнических материалов, его площадь составила 250 квадратных метров.