2018-04-03T11:55:44+03:00
Спорт

Бьёрндален объявит об уходе из большого спорта

44-летний норвежец выиграл за свою спортивную карьеру все, что было возможно. И даже больше
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Легендарный норвежец собирается уйти из большого спортаЛегендарный норвежец собирается уйти из большого спортаФото: Дарья ИСАЕВА
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Легенда мирового биатлонного спорта, «летучий» норвежец Уле Эйнар Бьёрндален собирается завершить спортивную карьеру. Как сообщают источники, близкие к биатлонисту, об этом спортсмен объявит 3 марта на специально созванной им пресс-конференции.

К слову, весь последний год в прессе муссировались слухи, что Бьёрндален намерен завершить спортивную карьеру. Сам же спортсмен намекнул не так давно, что действительно подумывает уйти из большого спорта. И намерен это сделать по окончании сезона.

44-летний норвежец выступает на взрослом уровне с 1993 года. За свою 25-летнюю карьеру Бьорндален стал самым титулованным биатлонистов за всю историю этого спорта: помимо восьми золотых олимпийских медалей "летучий" норвежец выиграл 20 золотых медалей чемпионатов мира, шесть кубков мира и 136 гонок в общей сложности.

В 2018 году Бьорндален не отобрался в биатлонную сборную Норвегии на Олимпийские игры в Пхенчхане из-за того, что спортсмен находился в не самой лучшей спортивной форме и показывал низкие результаты на лыжне. Хоть и стрелял безупречно.

Чем будет заниматься легенда мирового биатлона после ухода из большого спорта - пока неизвестно. Несколько лет назад Бьерндален женился. Избранницей норвежца стала не менее титулованная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Недавно у спортивной четы родилась дочь Ксения.

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