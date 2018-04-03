2018-04-03T15:23:11+03:00
В мире

НАТО отказалось выдать визы дипломатам из России

Об этом рассказали в российском МИД
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российские дипломаты объявлены "нежелательными персонами"Российские дипломаты объявлены "нежелательными персонами"Фото: REUTERS
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Руководство Северо-Атлантического альянса не намерено выдавать визы новым российским дипломатам, назначенным взамен высланных. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в штаб-квартире НАТО сначала были объявлены, как «нежелательные персоны» семеро российских атташе. После этого, в визах было отказано еще трем дипломатам из России.

Затяжной дипломатический скандал между Россией и странами Запада разразился после того, как в середине марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за событий в британском местечке Солсбери. Москва выдворила столько же дипломатов туманного Альбиона.

После чего, НАТО в знак солидарности с Лондоном аннулировал аккредитацию семерых представителей миссии РФ при штаб-квартире альянса в Брюсселе. Максимальную численность представительства РФ сократили на десять человек — до 20 сотрудников. Москва ответила принципом взаимности.

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