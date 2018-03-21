Покушение на Сергея Скрипаля: Зачем Британия отравила отношения с Россией

СЕГОДНЯ 01:11 2018-03-20T14:28:04+03:00

Та самая скамейка в Солсбери, на которой нашли Скрипаля и его дочь. Фото: PETER NICHOLLS/REUTERS

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Скандал начался 4 марта, когда полиция обнаружила в городке Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они сидели на скамейке около торгового центра в бессознательном состоянии. Обоих доставили в больницу с признаками тяжелой интоксикации. Пострадавшие остаются в коме. В реанимацию попал также полицейский, осматривавший дом и вещи Скрипаля. Кроме того, за медицинской помощью с симптомами легкого отравления обратился еще 21 человек. Их жизнь и здоровье сейчас вне опасности.

Британские власти сразу заявили, что в отравлении виноваты российские спецслужбы, ведь Скрипаль являлся экс-полковником военной разведки ГРУ, в свое время завербованным англичанами. По версии Лондона, это стало местью за его работу на Британию. Премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Скрипаль был отравлен газом «Новичок», который якобы произвела Россия. После этого Мэй пригрозила новыми санкциями.

До сих пор у британского следствия нет четкого понимания, как произошло отравление. Рассматриваются разные версии: предполагают, например, что яд был на цветах, которые Скрипаль нес на могилу своей жены, или отравой могли быть пропитаны вещи из багажа Юлии, прилетевшей накануне из Москвы. Версии множатся с каждым днем. Так, всерьез обсуждается сценарий отравления экс-сотрудника ГРУ через систему вентиляции его автомобиля...

Кто такой Скрипаль

Скрипаль окончил военно-инженерное училище в Калининграде и служил в ВДВ, а затем получил назначение в ГРУ. Он выезжал в заграничные командировки и во время работы в военном атташате в Испании в середине 90-х годов был завербован английской разведкой МИ6. До увольнения со службы в 1999 году Скрипаль передал своим кураторам около 20 тысяч секретных документов, сообщив информацию о множестве сотрудников ГРУ и объектах Минобороны. В общей сложности изменник получил за это более 100 тысяч долларов.

В 2004 году ФСБ задержала Скрипаля, он был осужден на 13 лет тюрьмы. Предатель признал вину и сотрудничал со следствием. Но уже в 2010 году экс-полковника вместе с еще четырьмя предателями обменяли на 10 российских разведчиков-нелегалов, арестованных в США. Бывший сотрудник ГРУ поселился в английском городке Солсбери вместе с женой и сыном, продолжая консультировать британские спецслужбы.

Нельзя сказать, что его жизнь сложилась удачно. В 2012 году от рака скончалась супруга Людмила, а в прошлом году умер сын Александр, гостивший в Санкт-Петербурге. Из близких родственников у Скрипаля осталась только 33-летняя дочь Юлия, которая живет в Москве и периодически навещала отца.

Скрипаль сдал госсекреты и своих соратников за 100 тысяч долларов.Фото: REUTERS

Что за «Новичок»

Официально этого отравляющего вещества не существует, оно не значится ни в одном из реестров химического оружия и никогда не стояло на вооружении СССР или России. Вся информация о «Новичке» получена из одного источника - книги Вила Мирзаянова, который в советские годы работал в Государственном НИИ органической химии и технологии. Правда, сам Мирзаянов не участвовал в создании химоружия, а возглавлял отдел, который обеспечивал защиту НИИ от иностранных разведок. Тем не менее ученый, эмигрировавший в США в 1996 году, утверждает, что знает формулу «Новичка».

По словам Мирзаянова, «Новичок» - уникальное вещество. Литра отравы, распыленного с самолета, хватит для уничтожения целого мегаполиса, а выявить его современными средствами обнаружения невозможно. Лекарства от поражения «Новичком» тоже нет.

Но слова беглого химика до сих пор не подтвердил ни один авторитетный специалист в области химоружия. Нет ни точной формулы, ни образцов «Новичка», даже не ясно, в каком виде он хранится - жидком или газообразном. А отечественные эксперты вообще считают слова Мирзаянова байками.

- Я занимался уничтожением российского химоружия и могу ответственно заявить, что у нас на вооружении никогда не было вещества с таким наименованием, - сказал «КП» ведущий российский специалист в этой области Антон Уткин (кстати, возглавлявший лабораторию в том самом НИИ, где якобы разработали «Новичок»).

Тем не менее специалисты Организации по запрещению химического оружия уже прибыли в Солсбери, чтобы взять образцы яда. В МИД Британии не исключили, что и российским специалистам дадут доступ к пробиркам с собранными образцами. Но когда это будет - большой вопрос.

Чем аукнется

Выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй пообещала дать жесткий ответ России. Уже объявлено, что Лондон должны покинуть 23 сотрудника российского посольства. Англичане также собираются тщательнее досматривать грузы, которые следуют из России, и строже проверять наших граждан, посещающих Британию. Обещано бороться и с русскими олигархами. Глава правительства заявила о планах составить британский черный список российских бизнесменов и обещала активно применять недавно принятый закон о борьбе с отмыванием средств, который позволяет замораживать подозрительные банковские счета и арестовывать другие активы.

Если говорить о реальных последствиях для нашей страны, то, по сути, гора родила мышь. Высылкой дипломатов Британия сделала хуже только себе (Москва уже объявила о зеркальном ответе - будут высланы 23 британских дипломата), а борьба с российскими олигархами и коррупционерами только поможет возвращению денег в Россию, ведь напуганные богачи вряд ли захотят оставлять свои финансы в Англии.

- Риторика британского правительства означает, что заморожено может быть все и в любой момент, - считает экономист Михаил Делягин. - Под «активами российского правительства» могут пониматься любые средства людей, которые, по мнению англичан, связаны с Кремлем. То есть это не только деньги госбюджета, вложенные в государственные бумаги Британии, и не только деньги госбанков. Речь идет о любых активах отечественных госкорпораций и граждан, которые сейчас находятся на госслужбе или являются их родственниками. Единственный разумный ответ - немедленный вывод всех средств, связанных с Россией.

Кому выгодно

Покушение на Сергея Скрипаля вызывает с каждым днем все больше вопросов. Уж очень удачно совпало отравление беглого разведчика с президентскими выборами в России и проведением чемпионата мира по футболу в нашей стране. Причем Лондон обвинил Москву в причастности к нападению еще даже до публикации первых результатов расследования.

Одной из причин может стать то, что скандал со Скрипалем изначально задумывался и реализовывался как акция, направленная против России для демонизации Владимира Путина. Разворачивающиеся события очень похожи на сценарий пропагандисткой акции против президента Сирии Башара Асада. Химическое оружие, несчастные жертвы, полное отсутствие доказательств и очевидная бессмысленность применения именно отравляющего вещества в данной ситуации...

А может, дело не столько в стремлении очернить Россию, сколько в желании Великобритании решить за счет Москвы свои проблемы? Выход из Евросоюза, тяжелая ситуация с мигрантами, общее падение влияния британской короны в мире. Все это вполне может вынудить кого-нибудь из власть имущих из Туманного Альбиона разыграть традиционную карту русофобии, чтобы снова заставить Европу консолидироваться вокруг Лондона.

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Смогут ли англичане испортить нам чемпионат мира по футболу?

Практически сразу же после появления версии о причастности российских спецслужб к покушению на Скрипаля в Лондоне заговорили о возможности отказа национальной сборной Англии от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет летом этого года в России. Уже точно известно, что в нашу страну не приедет никто из британских официальных лиц, включая принца Уильяма, возглавляющего Футбольную ассоциацию Англии. О неучастии сборной пока ничего не говорится.

В истории известен только один случай добровольного отказа от участия в мундиале. В преддверии первого послевоенного чемпионата 1950 года в Бразилии сборные Турции и Индии пошли на этот шаг, объяснив свое решение высокими расходами на перелет игроков. Однако, как говорят историки спорта, настоящей причиной отказа Дели было то, что правилами была запрещена игра босиком, к чему привыкли индийцы.

В этот раз британцы призывают отказаться от участия в чемпионате и своих союзников (особенно обрабатывают Австралию и Польшу). В принципе ничего особенного в этом случае не произойдет - вместо отказников будут приглашены другие команды, и они-то точно не станут выкаблучиваться. Гораздо хуже придется болельщикам, которые уже купили билеты и забронировали гостиницы. Кроме того, ФИФА может оштрафовать команды за подобное поведение, лишив их права выступать на следующем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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