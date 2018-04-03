Шойгу: отношения РФ и Китая являются важным фактором обеспечения мира

СЕГОДНЯ 15:55 2018-04-03T15:56:05+03:00

Министр обороны России подчеркнул, что связи между двумя государствами выходят на "беспрецедентно высокий уровень"

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Отношения между Россией и Китаем выходят на беспрецедентно высокий уровень и становятся значимым фактором обеспечения мира и международной безопасности. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время встречи с главой военного ведомства КНР генерал-полковником Вэйем Фэнхэ.

"Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый беспрецедентно высокий уровень, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в настоящий момент власти обеих стран уделяют особое внимание реализации договоренностей о военном сотрудничестве, достигнутых по результатам недавних встреч президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин.

Между тем, министр обороны поздравил своего китайского коллегу с назначением и поблагодарил его за участие в VII Московской конференции по международной безопасности.

"Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас", - цитирует ТАСС Вэй Фэнхэ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по мнению министра иностранных дел КНР Ван И, отношения между нашими странами являются непоколебимыми подобно горе.