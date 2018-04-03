Путин подписал закон, разрешающий платить за ЖКУ без посредников

СЕГОДНЯ 16:27 2018-04-03T16:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающим собственникам жилья платить за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) без посредников.

Документ был принят Госдумой 23 марта и одобрен Совфедом 28 марта.

Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, жители могут на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме принять решение о заключении договора на коммунальные услуги напрямую с РСО, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами или другим специализированным кооперативом.

После вступления в силу этого закона сами РСО получат право отказаться в от контракта на снабжение коммунальными услугами одностороннем порядке и заключить прямой договор с потребителем в случае наличия задолженности у управляющих компаний более двух среднемесячных объемов. А также на федеральном уровне закрепляется схема регулирования стоимости содержания жилых помещений.

Напомним, во время большой пресс-конференции в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости "отрезать" управляющие компании от денежного потока.