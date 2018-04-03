Путин подписал закон, разрешающий платить за ЖКУ без посредников
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающим собственникам жилья платить за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) без посредников.
Документ был принят Госдумой 23 марта и одобрен Совфедом 28 марта.
Согласно закону, опубликованному на официальном портале правовой информации, жители могут на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме принять решение о заключении договора на коммунальные услуги напрямую с РСО, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами или другим специализированным кооперативом.
После вступления в силу этого закона сами РСО получат право отказаться в от контракта на снабжение коммунальными услугами одностороннем порядке и заключить прямой договор с потребителем в случае наличия задолженности у управляющих компаний более двух среднемесячных объемов. А также на федеральном уровне закрепляется схема регулирования стоимости содержания жилых помещений.
Напомним, во время большой пресс-конференции в декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости "отрезать" управляющие компании от денежного потока.