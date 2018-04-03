«Евровидение-2018»: определился порядковый номер выступления Самойловой

СЕГОДНЯ 17:02 2018-04-03T17:02:10+03:00

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На «Евровидении-2018» российская певица Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале под шестым номером. Информация была опубликована на официальном сайте международного песенного конкурса.

«С 2013 года продюсеры конкурса принимают решение о том, в каком порядке выступят конкурсанты, чтобы создать на сцене захватывающее телевизионное шоу и убедиться, что каждый участник будет выделяться», — говорится в сообщении.

До Самойловой на сцену выйдут представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино и Дании. Завершит второй полуфинал певец Melovin, представляющий Украину.

Напомним, «Евровидение-2018» пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне, Португалия. Самойлова на исполнит новую песню I Won't Break.

В прошлом году песенный конкурс прошел на Украине. Российская певица не принимала в нем участия, так как ее пустили на территорию Украины из-за посещения Крыма.