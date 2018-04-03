2018-04-03T17:02:10+03:00
Звезды

«Евровидение-2018»: определился порядковый номер выступления Самойловой

В полуфинале «Евровидения-2018» представительница России выступит под шестым номером
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Юлия СамойловаЮлия СамойловаФото: Первый канал
Изменить размер текста:

На «Евровидении-2018» российская певица Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале под шестым номером. Информация была опубликована на официальном сайте международного песенного конкурса.

«С 2013 года продюсеры конкурса принимают решение о том, в каком порядке выступят конкурсанты, чтобы создать на сцене захватывающее телевизионное шоу и убедиться, что каждый участник будет выделяться», — говорится в сообщении.

До Самойловой на сцену выйдут представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино и Дании. Завершит второй полуфинал певец Melovin, представляющий Украину.

Напомним, «Евровидение-2018» пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне, Португалия. Самойлова на исполнит новую песню I Won't Break.

В прошлом году песенный конкурс прошел на Украине. Российская певица не принимала в нем участия, так как ее пустили на территорию Украины из-за посещения Крыма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин и Эрдоган договорились о начале строительства АЭС «Аккую» в Турции
Строительство АЭС «Аккую»: Путин и Эрдоган дали старт проекту
Новая серия "Простоквашино" набрала более 2,5 миллиона просмотров за несколько часов
Ученые нашли на Марсе нефтяные залежи
Савченко осталась без защиты: адвокат народного депутата взял самоотвод
Лукашенко о коррупции: лучше быть нищим на свободе, чем богатым в тюрьме
Путин утвердил новые нормы содержания алкоголя в крови у водителей
Путин подписал закон, разрешающий платить за ЖКУ без посредников
В Совете Федерации о латвийском "Законе об образовании": Рига совершает большую ошибку
Генсек ОБСЕ призвал Запад к диалогу с Россией
Запрет рекламы на квитанциях в ЖКХ подписан Владимиром Путиным
Новак: Россия рассчитывает, что Европа примет решение по «Северному потоку-2» в интересах своих потребителей
Шойгу: отношения РФ и Китая являются важным фактором обеспечения мира