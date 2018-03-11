«Евровидение-2018»: Юлия Самойлова сделала пирсинг и записала песню «Я не сломаюсь»

11 Март 22:49 2018-03-12T01:07:31+03:00

Образ для клипа создан избыточно яркий. В жизни Юлия, простая и скромная девушка с севера, так не красится Фото: Первый канал

Опубликована «песня со стержнем», с которой российская певица отправится в Лиссабон [видео]

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Второй раз, как известно, уже не так больно. Поэтому есть надежда, что выступление Юлии Самойловой на «Евровидении-2018» состоится без приключений.

Так было в прошлом году: 28-летней певице из Ухты, которая перемещается в инвалидном кресле (у нее редкий диагноз - синдром Вердинга-Хоффмана), запретили въезд на Украину на три года. Из-за выступлений в Крыму. Песню Flame Is Burning («Горит пламя») Юля на «Евровидении» так и не спела.

Но в этом году все иначе. Конкурс проходит в толерантном и чуждом диких политических решений Лиссабоне, куда Юлию Самойлову, конечно же, пустят.

К тому же песня подоспела. Новая. Ибо правила конкурса запрещают приезжать с уже обнародованной композицией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642566" frameborder="0"></iframe> “Я не сломаюсь": Стала известна песня, с которой Юлия Самойлова выступит на «Евровидении - 2018».

11 марта в эфире программы «Воскресное время» вся Россия увидела, какую композицию Юлия выбрала для европейского конкурса. Авторами будущего хита I Won’t Break («Я не сломаюсь») стал интернациональный коллектив авторов: Нэтта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин - экс-басист группы «Автограф», до этого работавший с Диной Гариповой (5-е место на «Евровидении-2013»). Кстати, они же написали песню для Юли в прошлом году.

Гуткин обычно сотрудничает с командой Первого канала. Именно этот телеканал обеспечит выезд и участие Самойловой в шоу, а также покажет конкурс в своем эфире. Формально право на трансляцию «Евровидения» перешло к каналу «Россия 1», но поскольку наша страна пропустила конкурс в прошлом году, сдвинулась и очередность.

- Это очень личная песня, - говорит Гуткин. - Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ «замка из песка», который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле крепок как скала.

- Это песня обо мне, - признается Юля Самойлова. - Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. - Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем

Образ для клипа создан очень броский. В жизни Юлия, простая и скромная девушка с Севера, так не красится. Ей подобрали подчеркнуто яркую помаду, чрезвычайно пушистую тушь и заметно профилировали брови, приподняв их вверх. Также у Юли теперь есть пирсинг - колечко в носу.

Номер для российской певицы поставит Алексей Голубев - он был режиссером клипов для Стаса Михайлова, Димы Билана, Валерии, Алсу и других артистов, работал над шоу Кристины Орбакайте, Анжелики Варум, Алины Кабаевой.

Юлия Самойлова выступит на «Евровидении - 2018» с песней «I won’t break»Фото: Первый канал

ПРОГНОЗ

Букмекеры отводят России 7-е место. Пока

Интересно ведут себя букмекеры. Оракулы и Пифии «Евровидения» вывели на гипотетическое первое место Болгарию. Все бы ничего, но страна еще не определилась с участником. И песней, соответственно. Что бы это могло значить? Или остальные артисты настолько блекло выглядят, что неизвестная песня на их фоне уже фаворит, Или в Болгарии в этом году настолько крутые претенденты? Или аналитики знают чуть больше нас?

Согласно котировкам, Болгария может занять первое место (коэффициент на победу — 5,5:

на эту цифру умножается ставка в случае победы; котировки представлены согласно данным букмекерской конторы «Лига ставок»), Эстония — второе (коэффициент 6). От этой страны выступит русская певица Элина Нечаева. 27-летняя девушка выросла в Таллинне, окончила Эстонскую академию музыки и театра, обладает оперным сопрано и споет песню La Forza на итальянском языке. Третью строчку в рейтинге отводят Швеции, в которой тоже до сих пор выбирают представителя (коэффициент 7). Россия была на 7-м месте (коэффициент 10), но после обнародования песни Юлии Самойловой ситуация может измениться.

Полуфиналы «Евровидения-2018» состоятся в Лиссабоне 8 и 10 мая; во время одного из них Россия сойдется с Украиной.

В первом полуфинале 8 мая выступят представители 19 стран, в том числе исполнители из Белоруссии, Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции и Македонии.

Второй полуфинал, в котором выступит Россия, состоится 10 мая. Помимо артистов этих двух стран, на сцену выйдут музыканты из Украины, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Молдавии, Сан-Марино, Нидерландов, Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши и Словении.

Финал пройдет 12 мая.

КСТАТИ

Украину оштрафуют

Неучастие Юлии Самойловой даром для Украины не прошло. Европейский вещательный союз (ЕВС) одобрил решение референтной группы и наложил штраф на хозяйку конкурса за неподобающую организацию.

- Организация песенного конкурса «Евровидение» сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке, - говорится в заявлении ЕВС. - Принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы.

В скором времени ЕВС направит на Украину сведения о сумме штрафа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самойлова выпустит мемуары

Юлия Самойлова после отстранения от «Евровидения-2017» времени зря не теряла. И заключила контракт с издательством «Эксмо» на автобиографию. Конечно, ушлые книгоиздатели хотели ковать железо пока горячо, и еще в прошлом году на волне хайпа предложили певице и ее родственникам состряпать книгу. Но Самойлова отказала.

- В итоге мы договорились, что книга будет художественной, но основанной на моем жизненном опыте, - объяснила Юлия. - Я описала свою жизнь, как она есть. Может, кто-то будет разочарован, потому что я не предстаю в ней милой девочкой в розовом платьице и с кудряшками, а такой, какая я есть в жизни.

Помогать писать мемуары Самойловой взялся ее друг Сергей Павловский — хирург и автор ряда «мужских детективов», которые выпускало издательство «ЭКСМО». Выход книги Юлии запланирован перед началом «Евровидения», предположительно в апреле.

ТЕКСТ ПЕСНИ ЮЛИИ САМОЙЛОВОЙ

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Год назад мы с нетерпением ждали, когда же наконец мы узнаем имя исполнителя, который представит Россию на главном песенном конкурсе Европы. Песня Юли Самойловой «Flame is burning» должна была прозвучать в Киеве, но из-за политических махинаций страны, принимающей конкурс, мы не смогли участвовать в евросмотре. В итоге было принято решение, что в Лиссабон, которому принёс победу певец Сальвадор Собрал, поедет все же Юля. Девушка говорила, что хочет исполнить свою детскую мечту и попасть на сцену «Евровидения», поэтому Первый канал решил помочь ей исполнить задуманное. Да и в любом случае так было бы справедливо. (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Юлия Самойлова: Увидев будущего мужа, я подумала: какой кошмар!

Мы до последнего надеялись, что Юля Самойлова поедет в Киев на «Евровидение-2017». Что музыка окажется выше политики. Но служба безопасности Украины все-таки не пустила нашу участницу в незалежную. Тогда организатор конкурса - Европейский вещательный союз предложил показать выступление Юли в прямом эфире через спутник. Первый канал от предложения отказался. Ситуация вокруг конкурса развивается так стремительно, что на момент подписания номера мы не знаем, какой она окажется завтра. В одном мы уверены: при любом повороте событий Юлю поддержат ее семья и любимый муж. О них мы и расспросили певицу (подробности)