Новая серия "Простоквашино" набрала более 2,5 миллиона просмотров за несколько часов

СЕГОДНЯ 17:19 2018-04-03T17:19:23+03:00

Эпизод разместили в официальной группе "Союзмультфильма" в социальной сети "ВКонтакте"

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Через несколько часов после публикации новая серия продолжения мультсериала "Простоквашино" набрала более 2,5 миллиона просмотров.

Эпизод разместили в официальной группе студии "Союзмультфильм" в социальной сети "Вконтакте" во вторник, 3 апреля. Видео моментально стало популярным, и уже насчитывает более двух с половиной миллионов просмотров.

Ранее стало известно, что до конца 2018 года "Союзмультфильм" планирует выпустить 8-10 новых эпизодов "Простоквашино". Всего новый сезон будет включать в себя 30 серий, которые выйдут в 2018-2020 годах.

В продолжении "Простоквашино" пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, кота Матроскина – сын Олега Табакова Антон Табаков, почтальона Печкина – Иван Охлобыстин. Дядю Федора озвучивает Алексей Онежен, а его маму — Юлия Меньшова.

В новых сериях появляются два новых героя — младшая сестра Дяди Федора Вера Павловна и зверушка Тама-Тама.