Строительство АЭС «Аккую»: Путин и Эрдоган дали старт проекту

СЕГОДНЯ 17:19 2018-04-03T17:28:55+03:00

Президент РФ подчеркнул, что при строительстве АЭС «Аккую» будут применяться передовые инженерные решения и лучшие российские технологии

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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС "Аккую", которая станет первым подобным проектом на территории республики.

«Перед нами стоит амбициозная задача осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к столетию основания Турецкой республики. Мы вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о том, что будем делать все, чтобы выполнить эту задачу», - подчеркнул российский лидер, который находится в Турции с двухдневным визитом.

По словам Путина, при строительстве станции будут использоваться передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии, аналогичные тем, которые применяются при сооружении АЭС в России.

«Будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования», - добавил президент.

Глава государства выразил уверенность, что слаженная работа российских и турецких специалистов позволит выполнить все намеченные планы в срок, а сам проект станет символом динамичного развития партнерства и дружбы между Москвой и Анкарой.

Кроме того, появление атомной энергетики ознаменует новый шаг в развитии турецкой экономики, добавил Путин.

Как сообщал сайт «КП», проект АЭС «Аккую» реализуется в Турции дочерними структурами «Росатома». Российская компания будет строить и эксплуатировать станцию,а также владеть ею. Ожидаемый объем инвестиций составит примерно 22 млрд долларов.

Ранее проект АЭС получил в Турции статус стратегической инвестиции, который предполагает широкие налоговые льготы и освобождение от таможенных пошлин и сборов.