Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Турции

СЕГОДНЯ 18:14 2018-04-02T18:14:31+03:00

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Президент России Владимир Путин примет участие в формате видеосвязи в церемонии старта строительства АЭС «Аккую» в Турции. Как сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, это произойдет в ходе визита Путина в Турцию 3 апреля.

«Визит начнется с видеоконференции по случаю начала строительных работ по атомной станции "Аккую"... Будет дана команда на заливку бетона», - сказал Ушаков.

Он отметил, что в церемонии также примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр энергетики Турции Берат Албайрак и глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 3-4 апреля состоится визит Путина в Турцию. Одними из главных тем предстоящей встречи Путина и Эрдогана станут стратегические проекты Москвы и Анкары.

«Третьего-четвертого апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару. Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия", — говорится в сообщении.