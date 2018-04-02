Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Турции
Президент России Владимир Путин примет участие в формате видеосвязи в церемонии старта строительства АЭС «Аккую» в Турции. Как сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, это произойдет в ходе визита Путина в Турцию 3 апреля.
«Визит начнется с видеоконференции по случаю начала строительных работ по атомной станции "Аккую"... Будет дана команда на заливку бетона», - сказал Ушаков.
Он отметил, что в церемонии также примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр энергетики Турции Берат Албайрак и глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 3-4 апреля состоится визит Путина в Турцию. Одними из главных тем предстоящей встречи Путина и Эрдогана станут стратегические проекты Москвы и Анкары.
«Третьего-четвертого апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару. Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия", — говорится в сообщении.