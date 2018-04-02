2018-04-02T18:44:53+03:00
В мире

Турция наделила проект АЭС «Аккую» статусом стратегической инвестиции

Ожидается, что решение Анкары позволит сэкономить на строительстве станции 10 млрд долларов
Денис СУХОВ
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Фото: akkunpp.comФото: akkunpp.com
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Проект атомной электростанции «Аккую», реализуемый Росатомом в Турции, получил статус «стратегической инвестиции». Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы выражаем благодарность партнерам за предоставление статуса стратегической инвестиции. В данный момент мы ожидаем разрешения на строительство, мы также получили подтверждение того, что это разрешение будет получено. Это даст возможность приступить к строительству и заливке первого бетона», - заявил Новак в интервью агентству Anadolu.

По его словам, получение данного статуса имеет важное значение для экономики проекта, так как предусматривает налоговые льготы и освобождение от таможенных сборов и пошлин.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил возможную выгоду от решения в 10 млрд долларов — примерно столько «Росатом» сможет сэкономить на строительстве АЭС, имея статус стратегического инвестора.

Напомним, АЭС «Аккую» строится в Турции дочерними структурами «Росатома», которые также будут владеть станцией и эксплуатировать ее. Стоимость проекта оценивается в 22 млрд долларов. Ожидается, что первый энергоблок запустят в 2023 году.

При этом «Росатом» рассчитывает продать часть проекта, в первую очередь, инвесторам из самой Турции. Ранее 49% в компании «Аккую Нуклеар» были проданы консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако, как сообщал сайт «КП», в феврале этого года СКК отказался от сделки, объяснив это коммерческими разногласиями.

Новым партнером «Росатома» по проекту «Аккую» с большой вероятностью может стать турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC. Также интерес к активу проявляют инвесторы из третьих стран.

Строительство станции начнется уже на этой неделе — в официальной церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин, который прибудет в Турцию с двухдневным визитом 3 апреля.

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