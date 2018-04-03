Генсек ОБСЕ призвал не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:35 2018-04-03T17:35:46+03:00

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выступил с призывом не допустить дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил 3 апреля во время выступления в Совете Федерации в Москве.

"Общая цель нашей работы заключается в недопущении дальнейшей эскалации в Донбассе. Трёхсторонняя рабочая группа старается по возможности содействовать диалогу "на земле", — заявил политик, выступая перед российскими сенаторами.

По словам Гремингера, то, что происходит уже много лет на Донбассе, представляет собой "политический тупик". И, чтобы выйти из него, трехсторонней рабочей группе, при непосредственном участии России, нужно придать "новый импульс решению проблемы".

3 апреля генсек ОБСЕ Томас Гремингер прибыл в Москву с рабочим визитом.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, политик прокомментировал длящийся уже несколько недель дипломатических конфликт между РФ и западными странами, призвав все стороны отклониться от пути «око за око» и перейти к конструктивным переговорам. В качестве площадки для диалога Гремингер предложил использовать Парламентскую ассамблею ОБСЕ.