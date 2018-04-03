2018-04-03T21:36:16+03:00
В мире

Дмитрий Песков: Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения России

В Кремле считают, что Терезе Мэй теперь трудно будет смотреть в глаза коллегам
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения из Лондона о том, что экспертам из британской лаборатории не удалось связать нервно-паралитический газ, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, с Россией.

- Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, - сказал Песков. - Но, безусловно, это еще история долгая и этот маразм зашел очень далеко. Джонсону, который обвинял президента Путина, Мэй, как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по Евросоюзу, которым они что-то рассказывали.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что в России изначально были уверены в беспочвенности обвинений с британской стороны.

- С самого начала была ситуация совершенно чудовищная, - сказал Песков. - И в данном случае просто постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены.

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