2018-04-03T18:56:50+03:00
В мире

Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля

Теперь вопрос - продолжится ли после этого антикремлёвская истерия Лондона
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Полицейское оцепление в городе Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль.Полицейское оцепление в городе Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль.Фото: REUTERS
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Эксперты из химической лаборатории Портон-Даун в Солсбери не нашли свидетельств о причастности России к атаке на английского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом с пометкой «срочно» сообщает твиттер телеканала SkyNews.

Напомним, месяц назад, 4 марта, 66-летний мужчина и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены неизвестным нервно-паралитическим ядом. Официальный Лондон незамедлительно обвинил в инциденте Москву.

На Западе началась самая серьёзная антикремлёвская компания, увенчавшаяся высылкой свыше сотни российских дипломатов; МИД РФ дал этому демаршу «симметричный ответ». Британские СМИ рассматривали самые разные версии покушения на Скрипалей, вплоть до самых экзотических.

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