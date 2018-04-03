Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Эксперты из химической лаборатории Портон-Даун в Солсбери не нашли свидетельств о причастности России к атаке на английского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом с пометкой «срочно» сообщает твиттер телеканала SkyNews.
Напомним, месяц назад, 4 марта, 66-летний мужчина и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены неизвестным нервно-паралитическим ядом. Официальный Лондон незамедлительно обвинил в инциденте Москву.
На Западе началась самая серьёзная антикремлёвская компания, увенчавшаяся высылкой свыше сотни российских дипломатов; МИД РФ дал этому демаршу «симметричный ответ». Британские СМИ рассматривали самые разные версии покушения на Скрипалей, вплоть до самых экзотических.
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