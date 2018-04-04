Украина прекратит сотрудничать с Россией без разрыва договора о дружбе

4 Апр 23:12 2018-04-04T23:15:05+03:00

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Киев не станет инициировать разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, но и продлевать его не намерен. Об этом сообщила 4 апреля заместитель главы МИД Елена Зеркаль

«Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе», - рассказала он депутатам комитета Верховной рады по иностранным делам, передает ТАСС.

Украина и Россия подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 31 мая 1997 года. По условиям, его действие было рассчитано на 10 лет с последующим автоматическим продлением каждые последующие 10 лет. Одна из сторон может сообщить другой о своем желании прекратить его действие в письменном уведомлении менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

Сайт "КП" сообщал, что 21 марта правительство Украины остановило программу по экономическому сотрудничеству с Россией. Страны согласовали ее в 2011 году. Она включала в себя взаимодействие в торговой, транспортной, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других сферах. Действие программы рассчитывалось до 2020 года.