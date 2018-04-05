Борис Джонсон назвал предложение России в ОЗХО нелепым

СЕГОДНЯ 01:17 2018-04-05T01:19:29+03:00

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Предложение России в Гаге было направлено на то, чтобы скомпрометировать скомпрометировать независимое расследование Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении в Солсбери. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — сказал он.

Глава МИД напомнил о расследовании химатаки в Хан-Шейхуне в Сирии, которое проводили совместно ООН и ОЗХО. Комиссия пришла к выводу, что ответственность за атаку несут власти Дамаска, передает РИА Новости.

«Похоже, Россия никогда не признает легитимность каких-либо расследований в сфере химоружия, если они не соответствуют ответам, которые нравятся России», — добавил Джонсон.

Ранее сайт kp.ru писал, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выскащал мнение, что Джонсон вводит в заблуждение британскую общественность, заявляя о причастности России к инциденту с отравлением в Солсбери.