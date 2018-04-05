Бориса Джонсона обвинили в искажении фактов по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 00:18 2018-04-05T01:21:03+03:00

Лидер лейбористов напомнил, что глава МИД заявлял о своей уверенности в причастности России на 101%

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон вводит в заблуждение британскую общественность, заявляя о причастности России к инциденту с отравлением в Солсбери. Такое мнение высказал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

«Глава МИД категорически заявил, и насколько я помню, он использовал слово 101%, говоря о том, что вещество происходит из России. В Портон-Дауне не подтвердили этого», - отметил он, выступая на предвыборном митинге в городе Уотфорд.

Корбин считает, что либо у Джонсона есть информация, «которой он не поделился с Портон-Дауном», либо министр сильно преувеличивает, пишет Daily Mail.

«Думаю, что нам необходим ответственный, бесстрастный подход к этому. Нам нужно добраться до источника этого вещества, чтобы предотвратить повторение в будущем», - уверен глава лейбористов.

Наопним, сайт kp.ru писал, что 18 марта Джонсон заявил, что у Лондона «есть доказательства», что бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом, произведенным на территории России. Министр с уверенностью заверил, что Москва якобы создавала запасы этого нервно-паралитического вещества «на протяжении последних 10 лет».