В Египте 20 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
В Египте при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля погибли 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.
ДТП произошло в среду вечером к югу от Каира, на трассе, соединяющей города юга Египта Сохаг и Асьют. Дорога пролегает в основном в пустыне.
Правоохранители считают, что причиной аварии могло стать превышение скорости обоими водителями, пишет РИА Новости.
Напомним, 24 февраля страшное ДТП случилось в Египте. Как писал сайт kp.ru, перевозивший рабочих автобус перевернулся и загорелся неподалеку от Александрии. Водитель пассажирского транспорта пытался избежать столкновения с другой машиной, но не справился с управлением.
В салоне находились 30 местных жителей. В результате девять из них погибли, а остальные получили травмы различной степени тяжести.