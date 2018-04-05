В Египте 20 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

СЕГОДНЯ 03:37 2018-04-05T03:41:25+03:00

В полиции считают, что оба водителя могли превысить скорость

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В Египте при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля погибли 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

ДТП произошло в среду вечером к югу от Каира, на трассе, соединяющей города юга Египта Сохаг и Асьют. Дорога пролегает в основном в пустыне.

Правоохранители считают, что причиной аварии могло стать превышение скорости обоими водителями, пишет РИА Новости.

Напомним, 24 февраля страшное ДТП случилось в Египте. Как писал сайт kp.ru, перевозивший рабочих автобус перевернулся и загорелся неподалеку от Александрии. Водитель пассажирского транспорта пытался избежать столкновения с другой машиной, но не справился с управлением.

В салоне находились 30 местных жителей. В результате девять из них погибли, а остальные получили травмы различной степени тяжести.