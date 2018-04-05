2018-04-05T05:59:05+03:00
Политика

США продолжат занимать жесткую позицию по отношению к России

В Белом доме отметили, что изменения в отношениях зависят лишь от «поведения России»
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель США Сара СандерсОфициальный представитель США Сара СандерсФото: REUTERS
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США не собираются менять свою позицию по отношению к России, она останется жесткой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс .

«Мы будем продолжать оставаться жесткими в отношении России до тех пор, пока мы не увидим изменений», - заявила она на брифинге в среду.

Сандерс отметила, что Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой, но это зависит лишь от «поведения России», передает ТАСС.

«Мы просим, чтобы Россия изменила свое поведение и стала бы хорошим участником процесса», - сказала представитель Белого дома.

Как ранее писал сайт kp.ru, в своем выступлении Сандерс также призвала другие страны присоединиться к США и усилить давление на Россию. По мнению пресс-секретаря Трампа, партнеры Вашингтона прилагают слишком мало усилий для этого. В пример она привела решение Соединенных Штатов выслать из страны 60 российских дипломатов, в то время, как остальные страны выдворили по 2-3 человека.

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