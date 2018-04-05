Белый дом призывал партнеров США усилить давление на Россию

СЕГОДНЯ 01:28 2018-04-05T01:28:32+03:00

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Партнеры США должны приложить больше усилий для давления на Россию, чтобы заставить ее изменить поведение. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы выслали персонал в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек. Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России», — сказала она.

Снадерс также заверила, что США и далее сохранят «жесткую» позицию по отношению к России, сообщает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru цитировал слова президента США Дональд Трамп, который назвал себя самым жестким по отношению к России американским лидером за всю историю.

«По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И с этим соглашаются все, кроме очень глупых людей», - отметил президент США.

При этом глава Белого дома уверен, что Вашингтон сможет в будущем наладить с Москвой «отличный диалог» .