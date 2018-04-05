Белый дом призывал партнеров США усилить давление на Россию
Партнеры США должны приложить больше усилий для давления на Россию, чтобы заставить ее изменить поведение. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Мы выслали персонал в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек. Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России», — сказала она.
Снадерс также заверила, что США и далее сохранят «жесткую» позицию по отношению к России, сообщает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru цитировал слова президента США Дональд Трамп, который назвал себя самым жестким по отношению к России американским лидером за всю историю.
«По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И с этим соглашаются все, кроме очень глупых людей», - отметил президент США.
При этом глава Белого дома уверен, что Вашингтон сможет в будущем наладить с Москвой «отличный диалог» .