В США опровергли слухи о попытке бегства Никулина из-под стражи

СЕГОДНЯ 09:15 2018-04-05T09:15:32+03:00

В США Никулина обвиняют в кибератаках с целью доступа к данным социальной сети LinkedIn, а также фирм Dropbox и Formspring. Фото: REUTERS

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Российский программист Евгений Никулин, экстрадированный из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, не совершал попытку к бегству из зала суда. Россиянина привели на заседание в наручниках из-за буйного поведения в заключении. Об этом сообщил заместитель главы службы судебных приставов северного округа Калифорнии Джозеф Палмер.

«Он пытался сломать некоторые вещи в тюрьме. Попыток сбежать из суда сегодня не было», - сказал журналистам Палмер, отвечая на вопрос о побеге.

Следующее заседание суда состоится 30 апреля. На нем решится вопрос по залогу.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на сотрудников служб безопасности сообщили, что Никулин вел себя вызывающе и пытался бежать из-под стражи.

Напомним, в ночь на 30 марта Чехия экстрадировала 30-летнего Никулина в США. Россиянина задержали осенью 2016 года в Праге. На то время Никулин значился в базе Интерпола. В США россиянина обвиняют в кибератаках с целью доступа к данным социальной сети LinkedIn, а также фирм Dropbox и Formspring.