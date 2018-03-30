Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина

СЕГОДНЯ 14:19 2018-03-30T14:19:12+03:00

За океаном против российского гражданина выдвинуты обвинении в совершении ряда хакерских атак на американские цели

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Чехия экстрадировала в США российского гражданина Евгения Никулина. Такое решение приняло накануне Министерство юстиции европейской страны, пишут местные СМИ.

Эту информацию подтвердил и адвокат россиянина. По его словам, Никулин был выслан в ночь на 30 марта. Куда именно будет помещен россиянин в США пока неизвестно.

Россиянин Евгений Никулин был задержан в Чехии в 2016 году по запросу прокуратуры США при участии агентов ФБР. За океаном против российского гражданина выдвинуты обвинении в совершении серии хакерских атак на американские цели.

24 ноября 2017 года Верховный суд Чехии одобрил решение горсуда Праги о выдаче Соединенным Штатам россиянина Евгения Никулина. Оставалось только определиться с датой выдачи.

Стоит отметить, что президент Чехии Милош Земан не раз выступал резкой критикой вышеозначенного решения Верховного суда. В конце февраля 2018 года глава государства обратился к министру юстиции Роберту Пеликану с просьбой экстрадировать Никулина в Россию, а не в США.