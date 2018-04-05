Россияне смогут проводить платежи через мессенджеры

СЕГОДНЯ 12:29 2018-04-05T12:29:59+03:00

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В следующем году в России планируют запустить платформу быстрых платежей через мессенджеры Тelegram, WhatsApp, Viber и Facebook Messenger. Разработкой технологии занимается «Финтех». Сервис привяжут к телефонному номеру или адресу электронной почты, или даже аккаунту в соцсети. Клиенты смогут осуществлять платежи из любого места, где есть интернет-связь.

Технологическая новинка связана с ростом популярности мессенджеров. Больше половины обладателей смартфонов пользуются мессенджерами, многие отказались от общения в соцсетях, рассказал «Известиям» руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов. По его мнению, платежи через мессенджеры могут вытеснить оплату услуг с помощью платежных терминалов и сведут к минимуму наличный расчет.

Как сообщает сайт kp.ru, в России самым популярным мессенджером является WhatsApp. Это приложение установили 70% москвичей и 59% пользователей смартфонов. Вторым по популярности назван Viber, а на третьем - мессенджер «ВКонтакте».