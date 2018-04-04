2018-04-04T23:56:42+03:00
Происшествия

В Неваде разбился истребитель F-16 ВВС США

О судьбе пилота пока ничего неизвестно
Юлия ДИВЕЕВА
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Истребитель F-16 ВВС СШАИстребитель F-16 ВВС СШАФото: REUTERS
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В штате Невада неподалеку от города Лас-Вегаса разбился самолет F-16 военно-воздушных сил США. Истребитель вылетел с военной авиабазы Неллис и рухнул неподалеку от нее.

Как сообщает телеканал Fox News, о состоянии пилота пока ничего не известно. В командовании ВВС заявили, что самолет выполнял тренировочный полет. На месте крушения находятся военные специалисты, которые расследуют причины аварии.

Отметим, что 23 марта сайт "КП" сообщал о крушении истребителя F-16 в Турции. Самолет рухнул также во время учебного полета в провинции Невшехир в центральной части страны. В результате аварии пилот погиб. Поисковые бригады обнаружили его тело среди обломков самолета.

А в США 15 марта у побережья Флориды разбился истребитель F/A-18 Hornet. Самолет загорелся в воздухе и упал примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома военной базы на острове Ки-Уэст. Пилот и штурман машины успели катапультироваться.

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