Госдеп отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях

СЕГОДНЯ 20:23 2018-04-05T20:23:32+03:00

Между тем в МИД РФ очень ждут официальной реакции со стороны американских властей

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Госдепартамент отказался комментировать блокировку аккаунтов российских средств массовой информации в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram.

«Мы не собираемся давать никаких комментариев на этот счет», - сказал представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Ноэль Клэй ТАСС.

Между тем, как ранее заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, в Москве очень ждут официальной реакции на эту ситуацию со стороны американских властей. «Мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии Госдепартамента», - сказала дипломат, добавив, что решение об ответных мерах на блокировку будет приниматься после уточнения позиции властей Соединенных Штатов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировали более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся «Агентством интернет-исследований», которое Вашингтон обвиняет в оказании влияния на президентские выборы в США в 2016 году. Среди заблокированных оказались и аккаунты ряда российских СМИ.