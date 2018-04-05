Валерий Газзаев: "Шансы у ЦСКА есть, "Арсенал" сейчас не тот, что раньше"

СЕГОДНЯ 21:26 2018-04-05T21:26:48+03:00

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Футболисты московского ЦСКА имеют неплохие шансы на успех в поединках против лондонского "Арсенала". В этом уверен экс-наставник армейского клуба Валерий Газзаев. Встреча пройдет сегодня, 5 апреля, в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

- Шансы всегда есть. Но я не думаю, что на голову сильнее, однако сейчас "Арсенал" не тот, который был раньше. Поэтому и турнирное положение в чемпионате Англии сейчас у него совсем другое. Поэтому и у ЦСКА сегодня хорошие шансы на успех в игре против "Арсенала". Но другое дело - как кто использует их, - заявил в интервью Радио "Комсомольская правда" прославленный тренер Валерий Газзаев, работавший в ЦСКА и бравший со столичным клубом Кубок УЕФА.

Напомним, что игра Арсенал - ЦСКА начнется сегодня в 22:05 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.