2018-04-04T22:59:15+03:00
Спорт

Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Европы

Футбол, матч Арсенал - ЦСКА. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 апреля 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Европы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.Фото: REUTERS
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Спустя 12 лет эти две команды снова сыграют между собой. Московский ЦСКА приехал в гости к лондонскому "Арсеналу". Но если в тот раз была битва на уровне группового этапа Лиги Чемпионов, то теперь - выяснение отношений в четвертьфинале Лиги Европы. "КП" - о главных моментах предстоящей игры Арсенал - ЦСКА.

Статистика личных встреч Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018

Команды всего лишь дважды играли между собой. Это было 12 лет в розыгрыше Лиги Чемпионов 2006/2007. В Москве выиграла наша команда со счетом 1:0, а вот в Лондоне была зафиксирована ничья 0:0.

Прогнозы на матч Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018

Фаворитом данной игры букмекеры видят лондонский "Арсенал".

Трансляция матча Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018

Трансляция матча Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 22:05 по московскому времени.

Трансляция .

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