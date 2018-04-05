Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Европы
Спустя 12 лет эти две команды снова сыграют между собой. Московский ЦСКА приехал в гости к лондонскому "Арсеналу". Но если в тот раз была битва на уровне группового этапа Лиги Чемпионов, то теперь - выяснение отношений в четвертьфинале Лиги Европы. "КП" - о главных моментах предстоящей игры Арсенал - ЦСКА.
Статистика личных встреч Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018
Команды всего лишь дважды играли между собой. Это было 12 лет в розыгрыше Лиги Чемпионов 2006/2007. В Москве выиграла наша команда со счетом 1:0, а вот в Лондоне была зафиксирована ничья 0:0.
Прогнозы на матч Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018
Фаворитом данной игры букмекеры видят лондонский "Арсенал".
Трансляция матча Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018
Трансляция матча Арсенал - ЦСКА 5 апреля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 22:05 по московскому времени.
Трансляция .