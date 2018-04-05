Муса и Вернблум начнут матч Арсенал - ЦСКА в атаке армейцев

СЕГОДНЯ 21:38 2018-04-05T21:38:30+03:00

Стал известен стартовый состав армейцев на игру четвертьфинала Лиги Европы в Лондоне

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В четверг, 5 апреля, в Лондоне пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Европы, в котором "Арсенал" сыграет против московского ЦСКА. Армейская команда во главе с Виктором Гончаренко огласила стартовый состав на матч с канонирами. В атаке у нас - швед Понтус Вернблум и нигериец Ахмед Муса.

В целом же стартовый состав ЦСКА на игру таков:

Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Бибрас Натхо, Головин, Кучаев, Дзагоев, Вернблум и Ахмед Муса.

Ранее Валерий Газзаев оценил шансы ЦСКА в матче против "Арсенала". Игра Арсенал - ЦСКА начнется сегодня в 22:05 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.