2018-04-06T13:21:41+03:00
Экономика

Дворкович: кабмин обсудит ответные пошлины к США во второй половине апреля

По словам вице-премьера РФ, через несколько дней компании представят свои предложения на этот счет
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вице-премьер РФ Аркадий ДворковичВице-премьер РФ Аркадий ДворковичФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что во второй половине апреля кабмин обсудит ответные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Он отметил, что через несколько дней компании представят свои предложения на этот счет.

"Сейчас компании готовят свои предложения. Будем их обсуждать. Сначала думали, в Красноярске (12-14 апреля пройдет Красноярский экономический форум). Потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше", - рассказал Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго.

Он отметил, что компании представят свои предложения в правительство о возможных ответных мерах по отношению к США.

Напомним, в начале марта Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия в отношении всех стран, исключая Канаду, Мексику и Южную Корею.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Комсомольская правда" вошла в пятерку лучших радио страны
Клименко рассказал, какой мессенджер может заменить Telegram в случае блокировки
Путин и Макрон обсудили предстоящий в мае визит президента Франции в Россию
Опрос: 4% россиян верят в победу национальной сборной на ЧМ-2018
Ученые: голодание продлевает жизнь
Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон освобожден под залог
Экс-глава ОЗХО назвал слишком поспешными выводы Британии по делу Скрипаля
Овечкин вышел на пятое место по числу голов за один клуб за всю историю НХЛ
Рособрнадзор прекратил действие лицензий еще двух вузов
В Мали по время обстрела погибли два миротворца ООН
Украинские самолеты Ан-148 и Ан-26 заменят российскими Ил
Росавиация с тревогой ждет возобновления воздушного сообщения с Египтом
Опрос: Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников
Путин провел Макроном телефонный разговор
Захарова назвала странной ситуацию с домашними животными Скрипаля
Волонтеров привлекут к уходу за объектами культурного наследия
«Очень жаль, но будем искать альтернативу»: Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в России
В Москве открылся Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018
В Москве задержали женщину, продававшую грудного сына за 20 тысяч долларов
Россияне стали чаще жаловаться на плохое качество медицинских услуг
Словакия не намерена портить отношения с Россией из-за истерик Лондона по делу Скрипаля
Правительство утвердило критерии мотивации для чиновников
Бабич опроверг хранение химоружия в лаборатории в Шиханах
Роспотребнадзор раскрыл схемы завышения цен в гостиницах на время ЧМ-2018
Организации обяжут проверять пожарную сигнализацию каждый квартал