Дворкович: кабмин обсудит ответные пошлины к США во второй половине апреля

СЕГОДНЯ 13:21 2018-04-06T13:21:41+03:00

По словам вице-премьера РФ, через несколько дней компании представят свои предложения на этот счет

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Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что во второй половине апреля кабмин обсудит ответные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Он отметил, что через несколько дней компании представят свои предложения на этот счет.

"Сейчас компании готовят свои предложения. Будем их обсуждать. Сначала думали, в Красноярске (12-14 апреля пройдет Красноярский экономический форум). Потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше", - рассказал Дворкович в кулуарах итоговой коллегии Минэнерго.

Он отметил, что компании представят свои предложения в правительство о возможных ответных мерах по отношению к США.

Напомним, в начале марта Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия в отношении всех стран, исключая Канаду, Мексику и Южную Корею.