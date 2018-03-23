Новые пошлины США на импорт стали и алюминия вступят в силу в пятницу

СЕГОДНЯ 06:04 2018-03-23T06:04:57+03:00

США временно приостановили действие ввозных пошлин на алюминий и сталь для стран ЕС Фото: REUTERS

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Решение президента США о повышении пошлин на импорт в США на продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности должны вступить в силу сегодня, 23 марта. Указ американский лидер подписал 8 марта.

В четверг на слушаниях в Конгрессе представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон принял решение временно приостановить действие новых тарифов для производителей из стран Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. По его словам, с ними ведутся консультации.

До этого правительство Соединенных Штатов сообщало, что от таможенных сборов освобождается продукция Канады и Мексики - двух основных поставщиков стали и алюминия на американский рынок.

В черном списке оказались все остальные экспортеры металла в США, в том числе Россия, Китай, Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, ЮАР.

Как рассказывал сайт kp.ru, Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. Евросоюз пообещал ответить штатам такимим же сборами на американские товары.