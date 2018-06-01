Всех сбежавших из зоопарка в Германии хищников поймали

1 Июнь 16:43 2018-06-01T16:43:46+03:00

В настоящее время два льва, два тигра, медведь и ягуар находятся в своих вольерах

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В Германии в ходе спецоперации экстренным службам города Люнебах удалось поймать всех сбежавших из местного зоопарка хищных зверей.

В поисковой операции были задействованы также зоозащитники, дрессировщики и полицейские. Как сообщают местные СМИ, животных удалось обнаружить с помощью дрона. Были ли при поимке применены какие-либо седативные средства не сообщается. В настоящее время все убежавшие хищники находятся уже на территории зоосада в своих вольерах.

1 июня появилась информация, что из зоопарка в расположенном на западе ФРГ города Люнебах на свободу сбежали два тигра, два льва, ягуар и медведь. Дело в том, что непогода повредила ограду вольеров животных - и хищники вырвались на свободу. Городские власти даже настоятельно рекомендовали местным жителям оставаться дома и держать двери и окна закрытыми.

Зоопарк в Люнебахе основан в 1965 году. В нем обитает почти 400 животных. Ежегодно посмотреть на представителей дикой приезжают порядка 70 тыс. человек.