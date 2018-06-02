Россия не получала от США сообщений о сбитом в Афганистане летчике

2 Июнь 04:35 2018-06-02T04:35:24+03:00

В комиссии по военнопленным хотят получить больше информации о личности советского пилота

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Соединенные Штаты не предоставляли России никакой информации о сбитом в 1987 году в Афганистане советском военном летчике. Об этом заявил заместитель председателя российской части российско-американской комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным генерал-майор запаса Александр Кирилин.

Он также не подтвердил, что речь идет об Александре Миронове.

«В случае получения дополнительных данных о личности сбитого летчика мы готовы обратиться к нашим коллегам из США с просьбой о содействии в решении этого вопроса», — цитирует слова Кирилина РИА Новости.

Ранее глава Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин сообщил, что в Афганистане обнаружен советский военный летчик, сбитый во время той войны. Сейчас мужчина хочет вернуться на родину.

Как писал сайт kp.ru, в 1987 году ВВС СССР потеряли в Афганистане 20 самолетов. Несколько пилотов погибли, несколький успели найти и забрать вертолеты поисково-спасательного обеспечения.Также два самолета в том году пропали без вести.

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