Погода в Москве на 2 июня 2018 года: в столице потеплеет до +22 градусов

2 Июнь 07:08 2018-06-02T07:08:43+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 2 июня 2018 года. Как обещают специалисты, в эти выходные в столице наступит настоящее лето. Так, уже в субботу воздух прогреется до +20…+22 градусов. При этом ожидается переменная облачность. Кроме того, в городе обойдется без осадков. Ветер же будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье, 3 июня, столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток осадков в мегаполисе также не предвидится.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе в Москве резко похолодало. Причем пик похолодания, как по иронии судьбы, пришелся на первый день календарного лета: температура воздуха в столице была на пять-шесть градусов ниже, чем положено по климатическим нормам. А ночь на 1 июня оказалась самой холодной за последние 80 лет. Причем самая низкая температура была зафиксирована в подмосковных Черустях: там воздух остывал до -1,7 градуса.