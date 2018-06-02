2018-06-02T07:08:43+03:00
Москва

Погода в Москве на 2 июня 2018 года: в столице потеплеет до +22 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 июня 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В субботу, 2 июня, в Москве потеплеет до +22 градусовВ субботу, 2 июня, в Москве потеплеет до +22 градусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 2 июня 2018 года. Как обещают специалисты, в эти выходные в столице наступит настоящее лето. Так, уже в субботу воздух прогреется до +20…+22 градусов. При этом ожидается переменная облачность. Кроме того, в городе обойдется без осадков. Ветер же будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на воскресенье, 3 июня, столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток осадков в мегаполисе также не предвидится.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе в Москве резко похолодало. Причем пик похолодания, как по иронии судьбы, пришелся на первый день календарного лета: температура воздуха в столице была на пять-шесть градусов ниже, чем положено по климатическим нормам. А ночь на 1 июня оказалась самой холодной за последние 80 лет. Причем самая низкая температура была зафиксирована в подмосковных Черустях: там воздух остывал до -1,7 градуса.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания
Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года
Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами
Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018
Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины
Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"
В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией
Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке
В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области
«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту
Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР
МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли
В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры
Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7
Названы лучшие российские вузы по версии RAEX
Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля
Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек
Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо