США начали разработку маломощного ядерного оружия для "сдерживания" РФ

СЕГОДНЯ 15:39 2018-06-05T15:39:19+03:00

Первоначальный проект нового вооружения уже был изложен в Пентагоне

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты приступили к разработке перспективного маломощного ядерного оружия, которое должно способствовать "сдерживанию" России в рамках тактики "эскалации для деэскалации".

По словам директора информационного проекта о вооружениях Федерации американских ученых Ганса Кристенсена, первоначальный проект уже был представлен в Пентагоне. На данный момент осталось определить конкретные технические конфигурации.

Речь идет о разработке крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками и ракет большой дальности, которые будут запускаться с подводных лодок.

Также рассматривается вариант оснащения баллистических ракет подводного пуска Trident D5 головной частью малой мощности W76-2. Ее планируют создать на основе W76-1, из которой удалят термоядерное горючее и оставят только плутониевый триггер. В результате энерговыход нового оружия составит всего пять-шесть килотонн в тротиловом эквиваленте вместо ста предусмотренных сейчас.

Как сообщает Warrior Maven, в США уверены, что расширение арсенала даст возможность выбирать между вариантами ответа потенциальному противнику.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце мая американские законодатели выступили против поправки к военному бюджету о сокращении финансирования программы по созданию новой ядерной боеголовки. В Палате представителей конгресса уверены, что разработка данного вооружения необходима для "сдерживания" России.