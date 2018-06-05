США начали разработку маломощного ядерного оружия для "сдерживания" РФ
Соединенные Штаты приступили к разработке перспективного маломощного ядерного оружия, которое должно способствовать "сдерживанию" России в рамках тактики "эскалации для деэскалации".
По словам директора информационного проекта о вооружениях Федерации американских ученых Ганса Кристенсена, первоначальный проект уже был представлен в Пентагоне. На данный момент осталось определить конкретные технические конфигурации.
Речь идет о разработке крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками и ракет большой дальности, которые будут запускаться с подводных лодок.
Также рассматривается вариант оснащения баллистических ракет подводного пуска Trident D5 головной частью малой мощности W76-2. Ее планируют создать на основе W76-1, из которой удалят термоядерное горючее и оставят только плутониевый триггер. В результате энерговыход нового оружия составит всего пять-шесть килотонн в тротиловом эквиваленте вместо ста предусмотренных сейчас.
Как сообщает Warrior Maven, в США уверены, что расширение арсенала даст возможность выбирать между вариантами ответа потенциальному противнику.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце мая американские законодатели выступили против поправки к военному бюджету о сокращении финансирования программы по созданию новой ядерной боеголовки. В Палате представителей конгресса уверены, что разработка данного вооружения необходима для "сдерживания" России.