Замглавы МЧС: приказ о запрете проверок среднего бизнеса будет отменен

СЕГОДНЯ 15:41 2018-06-05T15:41:58+03:00

Приказ о запрете проверок малого и среднего предпринимательства был подписан бывшим руководителем ведомства 12 сентября 2016 года

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Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что приказ ведомство о запрете проверок среднего бизнеса будет отмене.

"Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идёт о проверках среднего бизнеса", — сказал Чуприян, передает РИА Новости.

С 1 января 2016 года до конца 2018 года в России действуют "надзорные каникулы" для малого бизнеса — эти объекты освобождены от плановых проверок.

Бывший руководитель МЧС Владимир Пучков подписал приказ о запрете проверок малого и среднего предпринимательства 12 сентября 2016 года. Согласно документу, глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, руководители главных управлений МЧС в регионах страны должны были "не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства".

Исключение составляли лишь объекты сферы здравоохранения, образования и социальной сферы.