2018-06-05T19:05:22+03:00
Экономика

Росстат: В мае рост цен на бензин в России превысил инфляцию в 14 раз

Стоимость топлива в годовом выражении выросла на 11,3%, говорится в материалах ведомства
Денис СУХОВ
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Росстат: В мае рост цен на бензин в России превысил инфляцию в 14 разРосстат: В мае рост цен на бензин в России превысил инфляцию в 14 разФото: Иван ВИСЛОВ
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В мае 2018 года бензин подорожал в России на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении стоимость топлива увеличилась на 7,2%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

С начала года бензин подорожал на 7,2%, отмечают в ведомстве. При этом инфляция в мае составила 0,4%, а в годовом выражении — 2,4%.

Дизельное топливо подорожало в мае на 5,2%.

Согласно опубликованным ранее данным Росстата, средние потребительские цены на бензин по состоянию на 28 мая находились на уровне 41,09 рубля за литр Аи-92, 44,06 рубля за Аи-95 и 49,06 рубля за Аи-98. За литр дизельного топлива в среднем просили 43,91 рубля

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что резкое подорожание бензина может ускорить инфляцию на 0,2-0,4 процентных пункта, однако по итогам года показатель все равно останется в пределах целевого уровня в 4%.

Сильный рост цен на бензин наблюдается в России с начала года. Для решения проблемы правительство приняло решение о снижении акциза на топливо с 1 июня. Также кабмин провел переговоры с нефтяными компаниями о фиксации цен на текущем уровне.

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