Помощницу Трампа после слов об умирающем Маккейне все же уволили

СЕГОДНЯ 05:54 2018-06-06T05:54:49+03:00

Белый дом сообщил, что Келли Сэдлер больше не работает в администрации президента США

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Помощницу Дональда Трампа, неудачно пошутившую над больным раком мозга американским сенатором Джоном Маккейном всё же уволили после слов о том, то он «не жилец». В Белом доме объявили, что специальный советник президента США Кэлли Сэдлер в президентской администрации больше не работает, сообщает телеканал NBC.

Между тем, ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс уверяла, что никто не собирается выгонять Кэлли Сэдлер с работы за опрометчивое высказывание.

Как сообщал сайт kp.ru, скандал вокруг советницы американского лидера разгорелся после того, как она при обсуждении вопроса о назначении Джины Хаспел главой ЦРУ на закрытом совещании в Белом доме заявила, что позицию Джона Маккейна можно не учитывать, поскольку он «все равно умирает».

Напомним, минувшим летом Маккейна успешно прооперировали в одной из клиник его родного штата Аризона, однако прогнозы онкологов неутешительны: шансов на выздоровление очень мало.