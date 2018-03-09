2018-03-09T04:20:34+03:00
В мире

СМИ узнали о скором уходе сенатора-русофоба Маккейна из конгресса США

По данным журналистов, ему уже ищут замену – нового представителя Аризоны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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81-летний Джон Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил США81-летний Джон Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Влиятельный американский сенатор-русофоб Джон Маккейн, у которого в июле прошлого года диагностировали рак мозга, скоро покинет свое кресло в верхней палате конгресса США, где он уже более 30 лет представляет штат Аризона. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил портал True Pundit.

По данным собеседников издания, 81-летний республиканец очень болен, и давно не принимает участия в работе сената. Поэтому в Аризоне проведут досрочные выборы нового сенатора, и демократы уже приступили к поиску своего кандидата.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, минувшим летом Маккейна успешно прооперировали в одной из клиник его родного штата, однако прогнозы онкологов неутешительны: шансов на выздоровление очень мало.

Сейчас ветеран войны во Вьетнаме и ярый сторонник санкций против нашей страны возглавляет сенатский комитет по делам вооруженных сил США.

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