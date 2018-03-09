СМИ узнали о скором уходе сенатора-русофоба Маккейна из конгресса США
Влиятельный американский сенатор-русофоб Джон Маккейн, у которого в июле прошлого года диагностировали рак мозга, скоро покинет свое кресло в верхней палате конгресса США, где он уже более 30 лет представляет штат Аризона. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил портал True Pundit.
По данным собеседников издания, 81-летний республиканец очень болен, и давно не принимает участия в работе сената. Поэтому в Аризоне проведут досрочные выборы нового сенатора, и демократы уже приступили к поиску своего кандидата.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, минувшим летом Маккейна успешно прооперировали в одной из клиник его родного штата, однако прогнозы онкологов неутешительны: шансов на выздоровление очень мало.
Сейчас ветеран войны во Вьетнаме и ярый сторонник санкций против нашей страны возглавляет сенатский комитет по делам вооруженных сил США.