При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек

6 Июнь 14:08 2018-06-06T14:09:04+03:00

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В среду, 6 июня, ЧП случилось на северо-востоке Франции. В зернохранилище, расположенном в портовой зоне Страсбурга, прогремел взрыв, после которого на месте происшествия начался пожар. По последним данным, в результате случившегося пострадали по крайней мере 11 человек.

Что касается причин взрыва и возгорания, то об этом пока ничего не сообщается.

Известно, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, которые пытаются установить все обстоятельства случившегося, а также медики и около 70 пожарных. Подъезд к месту ЧП перекрыт, сообщает радиостанция Europe1.

Кстати, напомним о другом подобном инциденте во Франции. Как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года взырыв прогремел на заводе агропромышленной компании Saipol в Дьепе на севере Пятой республики. Тогда без жертв не обошлось: погибли два человека.