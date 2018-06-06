Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР

6 Июнь 15:34 2018-06-06T15:34:10+03:00

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Украина продолжает активно стягивать к линии соприкосновения в Донбассе свои вооруженные боевые расчеты. 6 июня стало известно, что ВСУ перебросили в район Мариуполя дивизион зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил заместитель командующего вооруженными силами Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Наша разведка располагает информацией о передислокации в район Володарского (Никольское) дивизиона ЗРК С-300», — приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей.

Со слов Басурина, данные разведки вооруженных сил ДНР говорят о том, что в задачи передислоцированных расчётов ЗРК входит не только отработка боевых задач, но и возможное нанесение ударов по водным объектам, как в районе линии разграничения, так и на неподконтрольной ВСУ территории.

Таким образом, как констатировали в ДНР, Киев продолжает планомерно нарушать Минские соглашения. Согласно которым различные ЗРК должны быть удалены на 140 километров от линии разграничения..

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Министерство госбезопасности ДНР задержало агента СБУ, готовившего покушение на представителей высшего командования вооруженных сил самопровозглашенной республики.