Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами

6 Июнь 17:07 2018-06-06T17:14:23+03:00

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Девять миллиардов рублей, изъятые во время обыска в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, перестали быть вещественными доказательствами по делу о взятках. Следственный комитет РФ отменил соответствующее постановление.

"Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500г золото 999,9" и наличных денежных средств", — говорится в документе.

Постановление было принято 1 сентября 2017 года. Там сообщается, что во время обыска в квартире родителей Захарченко на Мичуринском проспекте в Москве были найдены и изъяты 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей.

В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены 340 миллионов рублей, около 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и слиток золота весом 500 г. Все эти средства были признаны вещдоками по делу о взятке.

Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко подтвердил эти сведения, передает РИА Новости. Отмечается, что денежные средства остаются под арестом следствия. Ранее Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда, который продлил арест денег до октября 2018 года.