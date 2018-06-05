Захарченко решил помочь вернуть государству 3 миллиона евро

5 Июнь 19:20 2018-06-05T19:38:23+03:00

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Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток, заявил о готовности сотрудничать со следствием. Бывший полковник готов дать свидетельские показания по факту пропажи 3 миллионов евро, которые были изъяты в рамках его уголовного дела. Об этом "Комсомолке" рассказал адвокат обвиняемого Александр Карабанов.

- Во время рассмотрения апелляционной жалобы по факту наложения ареста на имущество бывшей гражданской жены Захарченко Марины Семыниной в Московском городском суде Дмитрий Захарченко заявил прокурору о том, что он готов дать показания в качестве свидетеля по факту похищения ранее изъятых денежных средств", - рассказывает защитник подозреваемого.

- Александр Львович, у него действительно есть информация о том, кто мог это сделать, или это шаг навстречу следствию?

- Он ведь оперативник, знает все процедуры, был полностью вовлечен в оперативную ситуацию. Он отлично ориентируется по должностным лицам, способам хищения и местам, где это могло произойти. И может детально рассказать о тех, кто может быть причастен к хищению.

- Что им движет в этом случае?

- Он как настоящий офицер хочет уличить преступников, и своими действиями показать следствию, что не виновен.

- А чьи эти 8,5 миллиардов рублей?

- Они не принадлежат Захарченко. В ходе следствия был допрошен человек, который заявил в суде, что эти деньги его, и он их лично заработал. Рассчитывает, что ему их вернут, как и госпоже Васильевой. Мы ждем окончания следствия и суда. Надеемся, что все скоро встанет на свои места.

Под "человеком", который считает "своими" найденные в квартире сводной сестры Захарченко Ирины Разгоновой 8,5 миллиардов, подразумевается ее родной брат с Украины Владимир Разгонов. Он действительно неоднократно заявлял, что обнаруженные следствием миллиарды он заработал на родине еще в 80-годах прошлого столетия.

- Сначала это была сеть видеосалонов, а позже я удачно вложил деньги в элитную недвижимость. Ремонт в ней я делал сам, - заявлял Разгонов в суде.

В апреле правоохранительные органы решили исполнить прошлогоднее решение суда, и передать изъятые 8,5 миллиардов рублей в государственный бюджет. Но при пересчете вещественных доказательств в отделении Сбербанка кассиры недосчитались 3 миллионов евро. Каким образом 44 коробки "похудели" на такую сумму, никто не знает.

Если следствию не удастся в ближайшее время найти пропавшие вещдоки, то дело полковника Захарченко уйдет в суд, а исчезнувшую валюту продолжат искать в рамках уже совсем другого уголовного дела.

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Источник: 3 миллиона евро из найденных денег полковника Захарченко исчезли

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