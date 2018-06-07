Путин о проблеме обманутых дольщиков: Нужно отказаться от использования средств граждан в строительстве

СЕГОДНЯ 14:34 2018-06-07T14:34:38+03:00

В этот четверг проходит традиционная ежегодная «Прямая линия» с президентом РФ

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», прокомментировал проблему обманутых дольщиков. В частности, глава государства отметил, что в ближайшее время необходимо выйти «на цивилизованные способы строительства», то есть без привлечения средств граждан.

«Мы должны отказаться от использования средств граждан в строительстве. Мы должны сделать так, чтобы в год примерно 5 млн семей могли улучшить свои жилищные условия. Это сложная, но реализуемая задача», - сказал российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что с 1 июля 2019 года решено прекратить заключение долевых договоров.

Напомним, в этот четверг, 7 июня, проходит традиционная ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным». Для нынешнего главы нашего государства она уже 16-я по счету и первая в его новом шестилетнем президентском сроке.

Стоит отметить, что в этом году у российского лидера появилась возможность через конференц-связь связываться с губернаторами и членами правительства, чтобы раздавать им конкретные поручения по тем или иным вопросам граждан.

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