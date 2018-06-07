Путин заявил, что своей криптовалюты у России быть не может

СЕГОДНЯ 15:06 2018-06-07T15:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы блогеров во время «Прямой линии», заметил, что своей криптовалюты у России, как и у любой другой страны, быть не может, так как это явление фактически находится за рамками государства

Также российский лидер подчеркнул, что так называемый майнинг не регулируется, и власти относятся к этому осторожно. «ЦБ считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, накопления. И они ничем не обеспечены. Так что мы должны относиться к этому аккуратно, осторожно. Но такое явление в мире имеет место, и мы должны смотреть, анализировать, чтобы понять, как мы можем его использовать в наших интересах», - сказал глава государства.

Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». В этом году в формат встречи внесены некоторые изменения. В частности, теперь у главы нашего государства появилась возможность связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ» НА САЙТЕ KP.RU