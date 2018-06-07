2018-06-07T15:54:31+03:00
Политика

Путин заявил, что своей криптовалюты у России быть не может

Глава нашего государства 7 июня в прямом эфире отвечает на вопросы граждан [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы блогеров во время «Прямой линии», заметил, что своей криптовалюты у России, как и у любой другой страны, быть не может, так как это явление фактически находится за рамками государства

Также российский лидер подчеркнул, что так называемый майнинг не регулируется, и власти относятся к этому осторожно. «ЦБ считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, накопления. И они ничем не обеспечены. Так что мы должны относиться к этому аккуратно, осторожно. Но такое явление в мире имеет место, и мы должны смотреть, анализировать, чтобы понять, как мы можем его использовать в наших интересах», - сказал глава государства.

Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». В этом году в формат встречи внесены некоторые изменения. В частности, теперь у главы нашего государства появилась возможность связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи.

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Своей криптовалюты в России быть не может.Путин подчеркнул, что так называемый майнинг не регулируется, и власти относятся к этому осторожно

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