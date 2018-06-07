Китайская ZTE заплатит $1 млрд за возвращение на американский рынок

7 Июнь 21:30 2018-06-07T21:30:38+03:00

Также компания должна будет сменить состав директоров и создать специальное надзорное подразделение, состав которого определят США

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Китайская телекоммуникационная корпорация ZTE заключила с США соглашение подразумевающее возвращение производителя на американский рынок после выплаты штрафа в один миллиард долларов. Такое заявление министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс сделал в четверг, 7 июня.

Он подчеркнул, что для полного снятия ограничений на работу китайской компании с американскими фирмами должны быть выполнены еще несколько условий, среди которых скорейшее изменение состава совета директоров и ключевых руководителей.

Также ZTE согласилась создать специальное надзорное подразделение, которое будет включать себя предложенных американцами сотрудников. Выплачивать зарплату этим людям обязана будет именно китайская корпорация, передает телеканал CNBC.

Напомним, в начале апреля в правительстве США заподозрили КНР в принуждении компаний к шпионажу через устройства их производства. Хотя Huawei и ZTE отрицали данные обвинения, Министерство торговли все равно запретило им поставлять свою продукцию на американский рынок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 13 мая президент США Дональд Трамп рассказал о ведении совместной работы по скорейшему снятию торговых ограничений с ZTE с председателем Китая Си Цзиньпином.